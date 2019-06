防彈少年團今年4月推出的專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》賣出逾339萬張,打破金建模的金氏世界紀錄,成為賣出最多的韓國專輯。

韓國人氣男團防彈少年團(BTS)今年4月12日推出專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》,截至昨日,專輯已經賣出339萬9,302張,打破金氏世界紀錄,成為賣出最多的韓國專輯,金氏世界紀錄方面指,本來的金氏世界紀錄保持者是韓國男歌手金健模,他於1995年推出的第三張正規專輯《錯誤的相遇》賣出330萬張,而BTS已成功打破他的紀錄。



今次已是BTS第二度打破金氏世界紀錄,他們曾於2017年成為在Twitter獲得最多轉發次數的韓國男子團體。



另外,BTS今日宣布將推出第三部新電影《BRING THE SOUL : THE MOVIE》,電影已定於今年8月上映,電影將記錄他們於2018年舉行的世界巡唱《LOVE YOURSELF》。