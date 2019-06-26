新劇結緣　吳浩康周國賢一拍即合

藝人吳浩康、周國賢、駱振偉等主演的ViuTV全新劇集《REBOOT》七月頭播映，周國賢、吳浩康兩位歌手首次合作便一見如故，更成為好兄弟，周國賢就話默契十足，不用多講已知道對方想點：「我哋其實係同一屆新人，咁多年來都冇特別傾電話，今次我哋都帶結他到場，初時我怕唔夾，點知一起音樂，已知對方想要咩歌！」吳浩康亦表示：「我哋未開工前已經約好，不過我哋唔會掛住玩，都會對戲㗎！不過冇嘢做嗰陣，應該都會唱番兩咀，當然以唔影響劇組為大原則！不論音樂同電視劇我哋都係第一次合作，今次發生得好有趣，兩個歌手走埋一齊拍戲，人生真係好多事想像唔到，相信今次係我哋結合的起步點。」





雖然《Reboot》是喜劇，但吳浩康為免刻意模仿前輩搞笑方式，所以暫拒睇笑片做功課：「其實周星馳嘅電影我已經睇到識背，但係我覺得如果睇太多，怕跟咗人哋演繹模式，所以都係睇劇本想要我點做，自己研究多啲。」他亦透露周國賢會突然爆肚，幽默感令人喜出望外：「咁佢係要咁做，好多時對白如果度定晒，就冇驚喜，反而用自己想法去演，就會有新感覺！其實最難頂就係佢成日做一個扮Cool嘅手勢，好在戲外佢冇咁做，如果唔係都幾難頂！」他亦笑指周國賢戲中成日冤枉自己，但戲外二人關係反而十分親厚：「我係好煩嘅人，唔洗埋位成日講嘢，所以我都怕煩親佢，因為佢比我感覺係好靜的人。點知一熟咗，就知道佢都係同路人，有啲料到！」





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