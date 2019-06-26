全家出動拍MV！鍾嘉欣氹囡囡瞓覺作埋首歌

鍾嘉欣再度推出新歌《做你的晨曦》，和老公及一對仔女Jared及Kelly在港拍攝MV。新歌由嘉欣作曲，更為英文版《Mommy I Love You So》填詞，她說:「創作這首歌的靈感是很自然的。有一個晚上在哄九個月大的女兒Kelly睡覺，她睡着了之後，突然間有種不捨得女兒的感覺，希望自己可以在地球上生存最久的時間，去陪伴她的每一刻。就在拍拍她的小肚子那一刻，這首歌曲的旋律就湧在自己的腦海裏。」嘉欣希望藉着這首歌表達她對一對仔女無條件的愛，在錄音的時候，更不時有少少眼濕濕。



在MV中，嘉欣的女兒Kelly和囝囝Jared雖不知MV是何事，不過當日非常聽話，所以拍攝非常順利。Kelly對這首歌原來非常熟悉，因為嘉欣在家中經常播放這首歌，所以在拍攝當日播放歌曲的時候，她也一起跟着唱。



拍攝時還有一件趣事，就是Kelly將隨身攜帶的珠寶貼紙為現場每一位工作人員貼上，所以每人身上都有耳環或戒指貼紙，就連MV中扮演嘉欣媽媽的替身也帶着貼紙出場，逗得眾人十分開心。



嘉欣對於今次MV製作非常認真，之前跟導演開了多次會議，嘉欣說：「現在作為一個媽媽，才真正感受到當媽媽的辛勞，也明白到自己媽媽照顧自己的時候是多麼的辛苦，所以我覺得每一位當媽媽的都是superwoman。」



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