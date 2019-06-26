每人唱8首歌！冉肖玲青山張帝下月澳門開騷

「寶島歌王」青山、「低音歌后」冉肖玲下月將與「急智歌王」張帝在澳門舉行演唱會，今日青山與冉肖玲為演唱會舉行記者會，兩人表示4月舉行了香港站，因反應熱烈，所以大會邀他們到澳門開騷。問到在澳門開過騷未？冉肖玲表示：「未唱過，因為我好早就退休。」但她笑青山很多地方都唱過，問到青山最喜歡在哪裏開騷？他表示：「我鍾意唱美加賭城，因為後台設備好好，乜都有，有國際插頭、又有廳、沖涼房，設備周全，因為賭城有好多唔同嘅表演。（喺賭城開騷順便賭埋？）我最傻就係唔識玩，我依家都唔拉老虎機啦，因為冇聲唔好玩。」冉肖玲亦謂：「嗰邊後台安排好過香港，香港冇咁嘅設備，因為香港本身冇地方畀時代曲表演，文化中心係畀藝術表演，紅館同伊館係打波，所以配套唔得，美國周全好多。」



講到今次在澳門開騷，他們表示一人會唱8首歌，又有些合唱歌，冉肖玲笑言：「所以我哋想超時都唔得。」青山又笑言：「張帝開騷已講少咗，平時佢講一個鐘。」冉肖玲笑言：「所以冇人唱佢後面，因為唔知佢會講到幾時，我冇試過唱佢後面，記得有次紅館開騷，老闆問我有咩要求，我話唔要張帝後面。」問青山開騷有咩要求？他笑言：「我要唱opening，但唔要謝幕，如果唔係要着住件衫等到謝幕，我要第一個唱完就趕住走，因為要早啲番去休息。」問到暑假可會同孫出去玩？青山表示：「佢哋嚟我屋企玩，我有個地下室係工作室，好多嘢玩，例如有啲bling bling衫，3個孫會捐嚟捐去玩。」



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