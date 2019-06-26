酒量時好時差　楊丞琳「醉」爆畀人抬走

台灣歌手楊丞琳剛結束《青春住了誰》世界巡迴演唱會南寧站，稍後將演出啤酒節的音樂會，她興奮表示：「真的很開心可以跟大家一起同樂，很久沒參與像音樂節這類的商演，因為《青春住了誰》巡演不會再回到台灣，所以我很珍惜有任何演出機會。」



楊丞琳自爆酒量時好時差，關鍵在於身邊的人：「如果身邊都是我熟悉安心的朋友，我酒量就會非常差。但如果處於一個陌生的環境，周遭也大都是陌生人，酒量會特別好。」她解釋：「我會靠意志力練出千杯不醉的酒量。」她自認膽子大，不靠喝酒壯膽，酒醉從未做過瘋狂的事，坦言自己沒有偶像包袱，但出門在外會避免酒醉失態，也呼籲大家在外喝酒一定要小心注意：「尤其是喝酒時總是難以預料會有甚麼狀況，所以當我處於有酒精的情況下，都會盡量讓自己維持一個沒有喝酒的樣子，都是等回到家才會顯現出醉態。」



楊丞琳分享飲酒習慣，偶爾會和好友相聚小酌怡情，身邊也有品酒達人。她形容自己酒後像是一隻「煮熟的蝦子」，大爆好友王心凌酒量非常好，臉都不會紅：「心凌也很會品酒，她是一個很好的酒伴。」問起酒後瘀事，她自爆曾喝到斷片：「遇到很會追酒的朋友，要求大家要一次乾完三杯紅酒，我喝完瞬間失憶，那時候我被女生朋友揹回家時還嚇到來開門的媽媽，因為很不像我會發生的情況。」



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