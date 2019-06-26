安心事件得益者？謝雪心唔使補拍《法證》

藝人謝雪心以理事身份，到油麻地戲院出席八和會館粵劇新秀演出系列的開幕拜神儀式，表示本年度總共會演出100場，今日正式開鑼，亦謂除了夜場外，會與學校合作有體驗場，讓更多學生睇粵劇。問到100場內她可會有份演出？她表示：「唔會，全部新秀，畀機會佢哋演，佢哋學完成套戲後可以企上台做。（你會唔會做導師指導？）唔會，我係呢個項目嘅主席，同其他資深人士一齊睇住呢個項目，做得更好。」



問到今年多不多新人？她謂：「多，同埋粵劇唔同，台上一分鐘，台下十年功都唔夠，裁培人要用長時間，而且除咗呢度演出，佢哋都會去其他地方演出，令佢哋眼界開啲，睇嘅嘢多過學校。」問到她現時都可會keep住練？她表示：「功喺身上就永遠都係你，有咗個底，有時拍戲都用得，啲龍虎武師嘅底功都同我哋一樣。」



講到拍劇，她表示剛完成《法證先鋒IV》及《降魔的2.0》，問到她可用補拍？她表示：「我ok，因為（同黃心穎）主打一場，會用另一種方法處理，因為成本、人、時間都好嚴峻。（覺得打擾咗大家嘅檔期？）大家遷就，同埋大家都一呼百應。（即係你唔使補拍？）嗰幕會處理。」



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