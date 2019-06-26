囡囡笑點好高！李亞男爆祖藍出盡法寶氹佢笑

藝人李亞男到九龍灣出席教育生活體驗展活動，她於去年底與王祖藍誕下愛女，今日見她身形纖瘦修身成功，她直言有跟營養師餐單：「唔辛苦，可以一日三餐有飯食，唔使餓又瘦咗20幾磅。」亞男表示已適應湊BB，每日見證她的變化，雖然攰也很開心：「佢開始可以食粥仔，會追住匙羹食，我又會陪佢睇BB動物書，我日日就扮狗叫、扮牛叫，加深佢記憶，希望佢一歲就識講嘢，我好期待同BB快啲傾偈。」



祖藍一向是出色笑匠，但亞男笑言他氹BB笑也有相當難度：「BB好難笑，佢出盡渾身解數，扮得好浮誇，BB先笑一下。（你氹BB叻啲？）可能我日日對住，佢就忙啲，有時BB早瞓，佢都唔捨得嘈醒BB。」



她又表示最近BB看了醫生，身形比例偏高，將來大有機會是高妹：「十個當中排第九，好開心我基因贏咗，祖藍話驚第時要岳高頭同個女講嘢，所以依家要好好珍惜仲未高過佢嘅時間。」



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