5年來冇見過仔仔　前夫爆朴煥熙冇畀贍養費

曾在韓國神劇《太陽的後裔》飾演靚女護士的28歲女星朴煥熙，在21歲時與比她大10年的Hip-Hop歌手Vasco於2011年奉子成婚，但二人結婚僅僅1年多便因宗教及價值觀不同的宣布離婚，朴煥熙去年曾公開兒子的生活照，並指對方不知不覺已經7歲，又指兒子是她活着的理由，不少網民留言為她打氣，不過今日就有報道指Vasco最近向檢察院控告朴煥熙損害名譽，Vasco指一直以來為了兒子，即使朴煥熙怎樣說謊也啞忍，而最近他終於忍無可忍，控告朴煥熙長期以謊話損害他的名聲。



Vasco指朴煥熙長期透過社交網誹謗他，他指朴煥熙於2013年與他協議離婚時，曾放棄兒子親權及養育權，並承諾會作為母親每月給予兒子90萬韓圜（約6,180港元）的贍養費，但至今卻沒有支付近5,000萬韓圜（約34.3萬港元）的贍養費，而朴煥熙5年以來都沒有去見兒子，直到最近才在Vasco與家人的勸喻下開始與兒子見面，他指朴煥熙一直向外界裝作是善良的母親，一直以來以惡言誹謗他，他都全部啞忍，但最近朴煥熙最近在Instagram直播中誣衊其家人，包括謊稱Vasco家人拒絕讓她見兒子及侮辱她的藝人身份，他認為她的發言會帶給兒子傷害，所以決定要向外界公開真相。