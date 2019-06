11月出道20年的尊尼人氣組合嵐,將於明年底停工。他們今日推出精選大碟《5×20 All the BEST!! 1999-2019》,首日銷量便突破72.9萬張,除了榮登Oricon單日大榜碟冠軍外,同時亦打破由嵐自己於2015年推出大碟《Japonism》保持的男性歌手首日大碟銷量最高紀錄。



精選大碟收錄嵐出道至今63首單曲,以及出道20周年的紀念歌曲《5×20》。而嵐五子稍後將會為多個音樂節目,有望再催谷大碟銷量。