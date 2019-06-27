【閨蜜睡房】Robynn灰爆靠Kendy打救

組合Robynn & Kendy（RK）既是好拍檔也是好朋友，兩人組隊七年，並肩經歷過不少難關，今年踏入七年之癢，她們坦承曾經覺得身心疲累。RK早前應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人李文珊（Sherman）暢談她們的心路歷程，自爆出道第四、五年已經有「癢」的感覺。



當時她們覺得好迷失，身心疲累，不停碰上難關，更曾經有過拆伙念頭，由原本請假三個月休息進修，結果一抖就成年，她們說：「期間好多事發生，係好唔開心，覺得好似畀人睇死咗。」尤其是她們這個行業，突然好多人認識，連帶收入也理想，但一下子可以甚麼都沒有了。在情緒最低落時，兩人進行了一次深情對話，Robynn說：「Kendy同我講我哋仲有好多可能性，仲有好多嘢未做，喺我好灰嘅時候拉番我返嚟。」



Kendy「隨意」講嫁



去年成為人妻的Robynn表示心態上有少少轉變，自覺多了個角色，責任也大了。而Kendy也有一段穩定的關係，但她暫未有計劃做人妻，她說：「我覺得結婚唔係競賽，我係好隨意，覺得唔一定要結婚，啱嘅時候就啱。」想知道更多Robynn及Kendy的秘密，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了。



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