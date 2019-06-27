被篤爆動作論盡！《東張》咪神李旻芳孕味濃

無綫咪神、《東張西望》主持李旻芳（Lucy）早前宣布封盤，與拍拖6年的男友黃耀英（Darren）一向愛得黐纏，Lucy前年已表示努力賺錢買豪宅，並計劃主動向Darren求婚。去年，兩人感情升溫共賦同居，Darren早前更搶先一步求婚，因心情緊張而蝦碌連場，結果NG三次才成功過關，而長輩已擇好良辰吉日，兩人訂於今年11月5日舉行婚禮。有消息指他們其實是雙喜臨門，日前Lucy返電視城開工時穿上鬆身衫，行動亦相當論盡，孕味甚濃！工作時亦比平日小心，似乎擔心動了胎氣。



行孖咇放閃



距離婚禮不足5個月，一對準新人日前趁放假孖咇出動，為人生大事做好準備。穿背心的準黃太戴眼鏡素顏上陣，因上圍豐滿，走路時非常蕩漾，不時引來路人眼望望，不過她懶理旁人目光，與男友拖手又攬腰，大晒甜蜜。兩人瞄準金飾店，在櫥窗前研究一輪就直踩店入內，店員熱情招待，未幾更增援至四個人服侍，拿出龍鳳鈪、金豬牌等逐一介紹，更有專人為Lucy戴上頸配襯。被傳有孕的Lucy試戴寓意「年生貴子」的金豬牌，並着Darren過目，可惜試完一輪卻不合心意，決定離開轉戰婚紗店。



店內起舞預演婚禮



Lucy與男友在「婚紗街」來來回回行了好幾次，最終被其中一間婚紗店櫥窗公仔展示的露肩拖尾婚紗吸引，商量過後就入內問詳情。店員二話不說就從公仔除下婚紗讓Lucy併上身，其後索性給她試穿，Darren則在試身室外耐心等候。未幾，換上婚紗的Lucy步出，Darren見裙襬太長，即細心地為她整理，Lucy在鏡前左照右照，並烏身整理，不經意晒出5吋事業線，不愧為無綫咪神！Darren見未婚妻如此美艷，即興來一段舞步，兩人情深對望、雙視而笑，如入無人之境，甜到漏！



東網事後就懷孕傳聞致電Lucy求證，未知是否因未夠三個月怕小器，她只笑說：「想過吓二人世界先，冇咁快有BB。（電視城唔少人見到你行動開始論盡，同埋着鬆身衫？）我身手仲好靈活㗎！可能肥咗。」



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