曾患重病！曾詠熙集資出歌圓夢

「蜜蜂少女隊」前成員歌手曾詠熙去年底患上肺部感染重病，音樂工作逼不得已全部叫停，經歷人生煎熬，走過低谷，病愈後，今年重新出發，並推出新歌《對愛說》，並視此歌為對自己的一個交代，她說：「人生走到這裏，放下過去，用『愛』來詮釋你、我、他和自由，別執着於過去，要勇往直前。這是我給我自己的一個交代，也是希望大家能放慢腳步看看現在的自己，多愛自己一點。」新歌MV中的她，穿起紅色吊帶晚裝，邊唱邊跳，拍出浪漫情懷，又走到洪水橋山坡取外景。提到她患病期間，令她感受良多，她說：「我記得有一天坐在病床上，看着醫院的窗外，日出到日落，看着路上的行人們踩着匆忙的腳步去完成一天的事，而我卻無能為力，連呼吸都處於苦難的狀態，好像鬼門關走了一遭，那個時候我領悟到時間的可貴，和對一件事情的熱愛和堅持是多麼難得，當下的我覺得人生好短。」故今年3月她萌生集資出歌的想法，結果很多認識她的朋友及歌迷予以支持，其男友T-Ma亦擔任作曲編曲監製，全力助女友圓夢，終於新歌及MV由無變有，下一步期望可以出碟。



--------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。