獨立歌手劉均免費打工還歌債

獨立唱作歌手劉均（Alex）最近又完成一首歌，買了他一直想翻唱的《木紋》歌曲版權，自己重新演繹。因預算不大，MV也由自己構思拍攝同剪接。



Alex說:「因冇乜錢，所以場地所有都係借的，務求將所有開支做到最少。」雖然製作費少，但Alex仍一絲不苟，一早到場地set機望角度，前一晚也對鏡練歌多小時，連家人也笑指聽到也懂背歌詞。



今次最感恩是得到著名唱片監製方樹樑幫忙借出studio作拍攝場地，更肯出鏡幫他做結他伴契。事實是從加拿大回港後，在音樂上方樹樑幫他不少。Alex指今次錄歌對方都沒有收過他錢，只是到錄音室幫方樹樑打工做了幾個月當「還錢」，其實當中他又可從中偷師學習。



雖然大家都說香港樂壇已死，做歌手難生存，但Alex就以另一角度去看，認為是總有人仍會愛聽歌，只要用心去做，一定有人欣賞到的。他希望今年可推出首張EP，給自己和一直支持自己的家人有一份實在的窩心禮物。



---------------

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。