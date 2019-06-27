黃珊珊活動獻唱獲讚　闖樂壇要諗諗

林志玲的內地御用配音員、有「最美女主持」之稱的黃珊珊日前來港出席公益活動，同場還有同經理人公司的「香港吊環王子」吳翹充（Kelvin）及資深魔術師李赫（Nick）。擔任司儀的珊珊為現場長者獻唱數首經典金曲，珊珊雖然是「金牌主持」，但歌喉出眾，問她是否欲向樂壇發展，她說：「我也是首次在自己主持的活動上大開金口獻唱，看見現場好反應也非常驚喜，因自己始終不是唱家班；只希望透過一連串的互動和鼓勵打氣，用自己真摯的愛和正能量為所有長者送上溫暖，祝福和打氣 。」



而Kelvin分享自己從小訓練成運動員的心路歷程：「香港一直缺乏對運動員嘅支持，所以由家人反對自己做全職運動員，到父親見自己非常刻苦訓練進入香港代表隊，慳食慳用為自己提供出外比賽嘅經費，然後自己終於為香港爭光拿到國際賽獎牌，我希望大家支持香港運動員。」



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