宋慧喬宋仲基離婚有先兆　一切從戒指說起

韓國藝人宋慧喬與宋仲基突然宣布離婚，消息震驚亞洲娛樂圈，其實翻查資料，佢哋嘅關係出現問題已經有一段時間，細數一切源頭，就要由一隻戒指開始講起。



「雙宋」合作《太陽的後裔》時被喻為金童玉女組合，唔少粉絲都希望佢哋在一起，終於喺2017年佢哋有好消息宣布結婚，當時一眾粉絲們都戥佢哋高興齊齊送上祝福，但好景不常，有傳宋仲基父母對新抱年紀較兒子大有所不滿，其後更有指女造型師介入導致婚姻破裂，不以上嘅傳聞均被否認。



直至今年年頭，宋仲基去新加坡工作時，網民發現佢手上空空如也冇戴結婚戒指，自結婚後呢個情況都係第一次出現，加上隨後宋慧喬突然喺社交網刪除大量佢哋嘅合照，令到消息甚囂塵上。其後宋慧喬現身機場時，一向婚戒不離手嘅佢竟然同樣冇戴戒指，唔少網民都話對佢哋嘅婚姻狀況好擔心，但雙方保持低調的態度，嚟到今日，雙方經理人公司終於發聲明證實協議離婚。





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