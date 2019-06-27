《太陽》勁邪！離婚慢性病被人告樣樣齊

因合作《太陽的後裔》而撻着的韓國藝人宋慧喬與宋仲基，今日宣布離婚，消息震驚全亞洲，一直被外界視為金童玉女嘅童話式婚姻忽然破滅，真係令唔少人心碎一地，不過原來《太》劇自熱播後，片中多位演員、甚至金牌編劇都好似被詛咒一樣，都紛紛傳出各樣壞消息，都真係「家門不幸」…



靚女護士患纖維肌痛症



《太》中飾演靚女護士的28歲女星朴煥熙，今年一月時在個人Instagram公開身穿運動的自拍照，自爆患上不治之症--纖維肌痛症，而佢自己20多歲便被診斷有骨質疏鬆，但希望透過鍛煉肌肉來戰勝。



被前夫控告損害名譽兼冇畀贍養費



同樣都係朴煥熙認真多是非，近日佢被前夫、Hip-Hop歌手Vasco向檢察院控告朴煥熙長期以謊話損害他的名聲，指朴5年以來冇畀近5,000萬韓圜（約34.3萬港元）嘅贍養費，5年以來都沒有去見兒子，直到最近才在Vasco與家人的勸喻下開始與兒子見面等。



金牌編劇被爆離婚



寫下韓劇《太陽的後裔》、《秘密花園》、《繼承者們》及《鬼怪》等的韓國金牌編劇金恩淑，去年六月時忽然被爆離婚，報道指她與結婚12年的企業家丈夫因性格不合而離婚，無辜被負面消息纏身，不過事後她已極速否認，並澄清指報道不實。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

