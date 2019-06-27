【娛場】「御用媽打」46年　盧宛茵自認普通

有無綫「御用媽打」之稱的盧宛茵（Madam）演活過不同類型的媽媽角色，例如慈母、惡母、野蠻奶奶等等，由於相當入屋，故令觀眾留下了深刻印象。Madam接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）訪問時，表示1973年加入TVB藝員訓練班，出道不久就已經做阿媽角色：「喺《朱門怨》已經講我有個女，可能因為我個樣生得比較成熟，冇乜少女樣，細細個已經好老積！」



憑《朱門怨》一炮而紅之後，Madam並沒有繼續發展事業，反而在高峰期選擇結婚生兒育女，息影幕前。在這段做全職家庭主婦的日子裏，Madam笑言自己最喜歡的還是演戲，有時更發夢自己在錄影廠拍戲。最終她決定在1987年重返電視圈，並接下劇集《季節》，自此就一直演戲演至今天。



Madam的代表作多不勝數，當中包括電影《賭聖》中的花姑，而2014年就有紅遍網絡的網絡影片《公屋潮文》！在短片中，Madam飾演「白鴿眼外母」而深入民心，對此Madam都笑言意想不到：「諗唔到出嚟反應好好喎，記得有一次，有個後生女仔見到我就同我講：『Madam，我住私樓㗎！』我覺得好好笑，證明佢有睇到呢條片！」



去年，Madam在《萬千星輝頒獎典禮》得到「專業演員大獎」，一嚐得獎滋味，她說：「呢個獎真係好好，係代表我真係專業，主要係自己做好自己，認真去演戲。我係一個普通人，我唔係紙上明星。」如果大家想知道更多關於Madam嘅心路歷程，那就一定要去片看《娛場》了！



場地：嘉悅醫療