雙宋婚後事業走下坡？離婚恐遭廣告商索償

現年33歲的韓國男神宋仲基與37歲女星宋慧喬因合作2016年播出的神劇《太陽的後裔》而譜出姊弟戀，前年7月宣布婚訊，同年10月底結婚。而《太陽》播映期間在亞洲區掀起熱潮，帶挈「雙宋」當年人氣飆升。



二人於婚後火速復出，喬妹與宋仲基同門師弟朴寶劍合作的tvN韓劇《男朋友》於去年底播出期間，收視一度升至10.329%，但口碑未如理想，劇集被彈內容悶。至於宋仲基婚後主演的tvN古裝劇《阿斯達年代記》於上月初在一眾劇迷引頸以待下啟播，可惜播映後卻惹來不少負評，有網民狠批劇情進展緩慢，畫面十分陰暗，影響追看意慾，收視亦僅徘徊在5至7%左右，「雙宋」婚後復出作品均未獲好評。



此外，宋仲基於婚後原本與喬妹十分恩愛，不時結伴旅行放閃，令其好丈夫形象深入民心，帶挈他代言更多家居及家電產品，而有韓媒估計一年代言費高達約670萬港元以上的宋仲基，簽約時合約或列明代言期間不能爆出負面新聞，當中或包括離婚，如今「雙宋」婚變，對二人各自代言的品牌形象亦帶來致命的損害，更可能因此要面對巨額違約金，據悉不少起用二人為代言人的品牌，也表示對於突如其來的離婚消息十分震驚，會再商議後再作出應對方法。

