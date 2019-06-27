雙宋離婚　算命師一早算出：本來唔應該結婚

雙宋爆出離婚後，震驚亞洲娛樂圈，但據外地傳媒報道，早在2017年韓國有知命算命師一早已經算出雙宋沒有好結果。該算命師指出，宋仲基、宋慧喬這兩位非常不配，本來不應該結婚的。宋仲基對命中帶水跟木的女人基本是沒有抵抗力的，會很容易就陷進去，但是這個不是甚麼好事，男方會像走進沼澤地一樣。



而宋慧喬八字沒火，非常需要火，奇妙的是這兩人都沒有火，可以說「互為對方的沼澤地」。兩人會經常吵架，但也愛對方，所以能走到結婚。



算命師說，從姻緣來看，這兩個人的組合是非常不合適的人卻走到了一起。宋仲基的八字看，競爭者很多，就是向他接近的往往是異性緣好得出奇的女人。



2017年的這個預測指出，2018年兩人運勢都會不錯，但是2019年問題就出現了，兩個人都會走得比較艱難，2020年甚至有了間隙感，2個人是沒辦法長久的，甚麼時候分開才是關鍵。不過算命師也說，「2021年兩個都有新姻緣出現」。



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