雙宋離婚問題出自喬妹？友人爆曾為婚變落淚

韓星宋仲基與宋慧喬今日驚爆離婚，除了粉絲大感震驚，就連雙方各自所屬的事務所亦始料不及。據韓媒報道，事務所相關人士指今日發出「雙宋」離婚消息前，於清晨才透過短訊獲悉二人離婚，並於今晨返公司才召開緊急會議，商討如何製作官方文件發放給傳媒。



據悉雙宋未有提早知會公司，亦未有交由事務所相關法律團體處理，而是各自聘請個人代表律師辦理離婚一事。此外，有韓媒表示據喬妹身邊好友透露，她於今年初開始體重驟降，因體形日漸消瘦而手指變得幼細，就連婚戒亦經常滑落，故近月也未有再戴婚戒，更有好友表示喬妹曾因婚姻問題而落淚。



而宋仲基的代表律師今日指雙宋已就離婚一事達成協議，雖然協議過程中有分歧，將交由法院調停，不會展開離婚訴訟，估計由申請至調停約一個月便有結果，調停過程僅需由雙方代表律師出席。據法律界人士透露，通常是對離婚沒有責任的一方申請離婚調停，宋仲基在提交離婚調停申請後，透過律師公開離婚消息，相信他已下定決心離婚，並認為離婚原因來自喬妹而非他本人。



此外，喬妹最近因拍攝行程到曼谷，並在今日離婚消息曝光前，已低調返抵韓國。

