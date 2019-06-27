協議下發生性關係　鄭俊英崔鍾勛否認迷姦

韓國男星鄭俊英涉嫌偷拍性愛片及在勝利及崔鍾勛等人的聊天群組內分享相關視頻已被拘留調查，其後二人亦被揭曾涉集體迷姦案而被追加立案調查，鄭俊英與崔鍾勛、夜店Burning Sun的職員金某、演藝公司前職員許某及女團成員胞兄權某等5人因涉違反性暴力條例，今日在首爾中央地方法院出席第二次公開聆訊準備日。



5人涉嫌於2016年在大邱集體迷姦受害人A某，並將發生性關係的過程拍下，將影片散布到聊天群組內，鄭俊英身穿被拘留時穿過的黑色西裝，他與崔鍾勛在庭上都沒有望過對方，問到二人的職業是甚麼時，兩人均回答指自己無業，問到二人是否曾參與集體性侵，兩人均否認，鄭俊英的代表律師說：「鄭俊英承認曾與受害人發生性關係，是雙方協議下發生的性關係。」鄭俊英否認曾與其他被告性侵受害人，亦否認受害人當時是處於沒有意識和不清醒的狀態。



崔鍾勛的代表律師亦否認集體迷姦的指控：「崔鍾勛並沒有與受害人發生性關係，即使說有發生性關係，根據崔鍾勛與受害人的關係、進入酒店的過程和發生事件前後的對話內容，都很難證實崔鍾勛在違反受害人的意願下發生性關係。」而第一次公開聆訊將於7月16日進行。