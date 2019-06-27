雙宋離婚　梁詠琪：宋仲基聲明講得好好

歌手梁詠琪到電台接受訪問，她指已經有一段時間沒有到電台宣傳新歌，今次重錘出擊再推出廣東歌，歌迷就最開心。

講到宋仲基與宋慧喬離婚，梁詠琪覺得可惜，皆因二人合襯事業又成功，好似童話故事一樣，她說：「宋仲基嘅聲明講得好好，其實好多私人事都無法同外界透露，作為Fans應該給他們空間去行過呢步。」



問到女兒可會唱她的歌？梁詠琪笑說：「佢有聽新歌，但唔識唱廣東話歌詞，只會跟着旋律𠵱𠵱哦哦，同埋佢會跟住旋律自己作詞，好似「我依家去沖涼喇！都驚訝佢有呢啲天分。」



梁詠琪指女兒多唱英文歌，但為了加強女兒學習廣東話，每逢講女兒喜歡的故事就用廣東話，她笑說：「我老公嚟咗香港7年都唔識廣東話，佢得4歲唔怪得佢。」



梁詠琪指看了鄭中基的演唱會，見他們父女合唱覺得很溫馨，但她和女兒合唱要待女兒長大一點才考慮，現在帶女兒到錄音室也是嘥時間，因為女兒咬字及發音仍未清楚。梁詠琪透露正籌備明年底開騷，現時會在屋企開會試衫，讓她多點時間湊女。





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