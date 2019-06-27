讚溫碧霞成熟美　宣娜下戰書：全裸唔露點

網上直播主播宣娜（Sheena）在尖沙咀街頭拍攝寫真，身穿低胸露背吊帶裝的她透露現年26歲，今年是首次出寫真，當中有12個造型：「因為我之前玩開cosplay，所以會有動漫嘅元素，仲會有內衣、廚房、喵喵女、DJ、機械人，仲有半裸。（最性感係半裸？）係呀，背脊半裸。」問到性感尺度極限是半裸？她笑言：「都唔係，可以再大啲，全裸但唔露點。（留番下次先？）睇吓今次反應點，可能留番下本。」她又謂影埋今日就影完寫真，問到拍攝半裸時可尷尬？她表示：「其實嗰陣係影home feel，但都有少少尷尬，好彩攝影師係熟。」



問到為何今年會出寫真？她表示：「因為我做直播會送啲簽名相畀觀眾，佢哋叫我出寫真，話想睇多啲，所以我都有啲想出，又識到出版商。」她謂會印3000本：「暫時啲朋友都預購咗3、400本。」講到今年很多人出寫真，她表示不怕競爭：「羅霖、溫碧霞係成熟美，我就另類啲，可愛啲嘅感覺。」



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