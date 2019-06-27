瘦身成功晒葫蘆身形　高海寧爆男友讚弗

藝人高海寧（高Ling）今日身穿貼身啡色Tude Dress現身夏日主題活動，席間不時轉身大騷白滑玉背，相當煞食！收身成功的她面對記者的讚賞表現興奮：「我有畀心機減肥！好得意係冬天會自動食多咗，但夏天太熱就冇咩食欲，依家日日都通宵拍《網絡騙案》，預計會拍到8月，都想Keep住身形瘦啲，始終都係女主角，唔想肥嘟嘟咁。（瘦咗幾多磅？）冇磅過，自己好開心，但服裝間啲姐姐唔開心，我套戲服改咗好多次，應該都瘦咗一個碼。」而現場見高Ling不時整理貼身裙以防走光，問到男友鄧智偉可有大讚苗條身材？她怕醜話有，然後隨即轉移話題：「點止佢，返到公司見到啲Crew都有讚。」



讚港姐首輪面試多「種類」



問到完成劇集後可會去旅行，着泳衣大晒弗爆身材？高Ling謂沒有多想，想把握時間衝事業，休息可以留待退休。問到同是港姐出身的她可有留意日前的港姐首輪面試？她表示都有留意：「公司好多人都討論，見到今次嘅質素都幾好，有好多唔同種類，係好事，公司都想發掘多啲新人。（有咩Tips？）做自己，依家網絡世界好易畀人起底，做自己光明正大。」



愕然唔知雙宋離婚



至於問到可得悉「雙宋」離婚一事？高Ling愕然問：「咁快？真㗎？好可惜，佢哋係童話故事，都有睇佢哋套戲，但冇計，都祝福佢哋分開後搵到真愛，不過Touch Wood如果係發生喺我身上，我會選擇去磨合，偏向以前有嘢壞咗就拎去整嘅思想，希望唔好發生我身上！我性格唔同，唔會閃婚，對感情好謹慎。」



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