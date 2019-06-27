赴美探黃心穎？馬國明咁樣講…

藝人馬國明與唐詩詠出席無綫劇集《白色強人》宣傳活動。講到有指黃心穎氹掂馬國明到美國探望？他則不願回應說：「唔講喇，過咗咁耐仲講。」



馬國明與唐詩詠指《白》劇情將進入戲肉，相信收視會愈來愈高，衝破28.7點收視。提到網民大讚劇中飾演醫生的馬國明有型靚仔，他說：「出街都有人讚有型嘅，做咗十幾年依家大家先發覺，我覺得自己好失敗，其實係制服有型，制服誘惑。」唐詩詠亦指收到不少朋友短訊大讚馬國明有型。



講到有傳無綫有意開劇撮合馬國明與胡定欣復合，網民亦贊成，他說：「未收到通知，都係聽人講，嚟緊套劇都唔係同定欣，但係都唔介意合作。」馬國明被拍得拖着媽媽行街，被讚孝順，網民希望他快點找另一半，問到媽媽可有催他拍拖？他說：「隨緣啦 ，阿媽急住話想再買間大啲嘅屋，唔係住多個人，住得舒服啲。」唐詩詠笑馬國明劇集出街後，應該有不少女仔排住隊送上門。

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