楊賢碩受查　韓瑞希律師爆仲有4名YG藝人涉毒

韓國男團iKON前隊長B.I早前被爆曾於2016年涉吸食大麻及購買迷幻藥LSD，警方卻沒有傳召他進行調查，當時涉嫌向他提供毒品及與他一起吸毒的前女練習生韓瑞希本月初向國民權益委員會提出暱名舉報，懷疑B.I所屬的YG事務所與警方勾結，要求有關方面徹查事件，而韓瑞希的代表律師方正賢前日接受CBS的新聞節目訪問時，就指根據韓瑞希所說，YG還有4名藝人涉毒。



方正賢說：「因為沒有具體的證據，所以很難公開，在爆料者口中提及了很多名字，明示的名字有4個，我也是聽說的，在網上也有流傳。」當問到那4個人是否正在活躍中的有名人士時，方正賢就說：「是的。」



而MBC節目《Straight》早前爆料指YG的創辦人兼前總製作人楊賢碩涉於2014年為海外投資客安排性接待，當時負責報道的記者高恩尚（音譯）昨日出演電台節目時表示曾收過楊賢碩發給他的短訊：「他跟我說就性接待的指控，警方很快就會證實他沒有嫌疑。」似乎十分有信心！而警方昨日下午傳召楊賢碩以參考人身份到警署受查，他結束9個小時的調查後，由地下5樓的停車場乘車離開，戴黑帽及黑口罩的他垂低頭，全程不發一言。



另外，楊賢碩早前在被爆涉嫌與警方勾結後，便辭去YG的所有職務，而iKON成員具俊會今日就被指在Instagram「取關」了楊賢碩，似乎是想與他劃清界線，但就仍未有「取關」B.I。