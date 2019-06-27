愛要及時！李克勤鼓勵勇敢說出「我愛你」

歌手李克勤近日推出全新國語歌《欠你一句我愛你》，描述一直默默喜歡着一個人，但卻沒有勇氣向對方說一句我愛你，在整個人生都欠你一句我愛你。克勤表示這是一首很傷感的歌，他說：「一世人都講唔到我愛你，我覺得唱嘅時候都好悲慘。」他又笑指既然不能說出來，那麼只好唱出愛意。他想要告訴那些在愛情中渴望表達卻又畏懼的人，在愛一個人時請堅定勇敢的說出「我愛你」，不要讓擦身而過的愛情成為永遠深埋在心底的遺憾。《欠》一曲由澤日生操刀，他曾為陳奕迅《富士山下》和容祖兒《搜神記》作曲；歌詞則由內地填詞人崔恕執筆。



經過上次於內蒙拍攝《最完美的分手》的MV後，這次在台灣取景，繼續與陳映之導演合作，兩人更見默契，令拍攝相當順利，克勤說：「今次同樣有好靚嘅女主角，唯一唔同係上次好凍，今次好熱，但所有嘢都一樣咁靚。」MV以藍色視感加重故事的悲劇感，面對失去戀人，克勤獨自身處在日落夕陽下，深情高歌就像是對逝去愛情最痛徹的「輓歌」。



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