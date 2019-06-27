食開夜粥！關心妍20分鐘行2000級樓梯

歌手關心妍（Jade）暌違三年，最近推出全新國語單曲《時刻》，MV選在台灣取景，拍攝期間遇上下雨，原本預計一天完成外景加室內拍攝的行程，因而臨時取消外景，Jade之後跟公司爭取延長半天的拍攝時間，第二天凌晨四時就起床化妝，趁還沒下雨趕緊出發，導演特地挑選了隱身在巨岩背後，被譽為絕美海岸線的「神秘海岸」，不過要到達「神秘海岸」，必須先登山步行2000級樓梯，本來需要一個多小時的路程，Jade竟然只花了20分鐘抵達，她笑說：「還好我每天都有鍛煉身體。」雖然過程辛苦，但看到壯觀景色，她即被感動，感覺一切都太值得，也因連日大雨後帶來澎湃海浪，令MV呈現出最美好的「時刻」。



Jade亦想藉新歌跟大家分享：「人生雖不能重來，但可以懷念過去，每個人心裏總有些忘不了嘅人，可能都會有一段感情念念不忘，兩個人曾經愛過，最後有沒有開花結果都不重要，最重要係大家現在都幸福，就算是回憶，都要是甜美的，感謝那位讓我們擁有過不同嘅溫暖時刻。」



《時》由歌手羅力威為Jade度身訂造，Jade收到demo時已被旋律深深觸動，一聽就愛上，更勾起她曾經的一段感情。下月Jade將舉行入行18年首個內地巡唱，廣州為首站。



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