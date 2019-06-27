洪卓立8月舉行首個售票個唱：唔會再唱到喊

歌手洪卓立（Ken）入行13年，8月將在麥花臣舉行《回到最愛的那天演唱會》其首個香港個人演唱會，將回顧由初出道的大男孩，到「三十而立」之間的點滴，Ken說：「以前都有好幾次個人演唱會的經驗，但今次是售票，喺自己出道同成長嘅地方，所以有好多心情和經歷想跟大家分享，心情特別緊張！」對於演唱會主題「回到最愛的那天」的構思，Ken說：「希望入場嘅朋友重新回到我出道早期的時光，用一些較少唱嘅歌，同大家慢慢分享，一路細數到現在嘅成長，跟大家回到最愛嘅那天。」Ken表示會獻唱很多年前沒演繹或者根本沒唱過現場的歌，又會試更多新造型，或會勁歌熱舞一番，笑言：「咩都有可能發生。」由於上次Ken在演出中有「唱到喊」的經歷，這次也被同事「睇死」一定會喊，Ken稱今次有信心，到時會好好完成演出不會喊。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。