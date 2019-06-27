羅家英幫汪明荃改花名叫「太后」

藝人汪明荃和羅家英出席福陞粵劇團31周年紀念活動記者會，宣布9月底至10月頭，9日內合共上演10場不同的粵劇，其中羅家英在台上介紹幾套粵劇時，取笑太太汪明荃：「喺《天仙配》入面佢同梁兆明係婆孫配，不過做大戲嘅人好着數，70歲都可以化到廿幾歲。」全場大笑。他又講到在《德齡與慈禧》入面汪明荃飾演慈禧：「佢做完慈禧後我幫佢改咗個花名，就係太后，幾有威嚴。」全場又爆笑。



汪明荃上台時就講到1983年做第一套粵劇，之後就將重心放在演藝事業，後來做了八和會館主席，至今已17年，對粵劇更是難捨難離。她又提到當年演《穆桂英大破洪州》認識到羅家英：「佢仲成為咗先生，所以呢套好有紀念價值。」她又謂《天仙配》是自己做的第一套粵劇，是嫁妝戲，又坦言今次大對手梁兆明30歲：「希望個妝唔會影響。」



受訪時講到9日內羅家英演7場，汪明荃就演足10場，問到體力應付到？汪明荃說：「都有啲擔心，所以各方面要操下，一直都有做運動。」羅家英亦說：「盡量啦，我都差差哋。（要補吓？）要呀，練氣、打太極、走圓枱，同埋過幾日30號又要上橫店做嘢。」講到在西九文化區戲曲中心上演，汪明荃表示場地是自己爭取回來，所以一定要做番一次，問到可滿意場地？她說：「好似空間太多，唔多似睇戲曲，後台唔夠大，感覺唔似戲曲咁熱鬧嘅氣氛。」她又謂場地約1000個座位，其中幾場是慈善場。



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