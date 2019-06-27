陳逸璇13年後出新歌！MV與潘燦良演離婚夫婦

歌手陳逸璇（Jolie）回環球唱片，相隔了13年再推出新歌《短暫的新分》，MV她找來舞台劇著名演員潘燦良客串演出，兩人飾演一對性格不合、準備離婚的夫婦，在MV中二人演繹了一些在生活上的不協調情景。有潘燦良純熟的演技，再加Jolie自身的經歷，令到拍攝時兩人火速入戲，Jolie更感激對方的專業，令整個拍攝更上一層樓。



離婚需要一段很長的時間去痊愈，會經歷很多階段不同的情緒，Jolie說：「雖然有過一段失敗嘅戀愛，但『婚姻非僅有樂園』，呢啲唔係人生嘅全部，世界咁大，人生仲有好多精彩嘅前路等着你去探索。」雖然新歌題目沉重，但選擇了比較輕快的節奏，去描述最後釋懷的階段，演繹雨過天青的感覺。她以淡然的情感，唱出自己的心聲，因為她明白到所有事情已成定局，反而從中學習和成長才是值得去做的事。



經歷離婚後的她，希望憑藉這首歌，令擁有同樣經歷的大家知道，再痛苦也會過去的，他們並不孤獨，希望可以透過音樂給予正面鼓勵，幫助他們勇敢面對。她坦言很幸運得到家人和朋友無限量支持，幫助她渡過難關，才能從經驗中學習，尋回迷失了的自己。



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