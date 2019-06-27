謝賢情義兩心堅　陪甄珍赴台出自傳

兩屆亞洲影后甄珍與前夫謝賢離婚45年後，重逢時謝賢第一句就是問甄珍：「你有沒有愛過我？」兩人已放下前嫌。謝賢今日專程陪甄珍到台灣為她明天推出的自傳《真情真意》站台。在台北機場甄珍特別感謝謝賢來鼓勵及支持她，而身旁的謝賢即接着說：「這個小意思，你叫我做甚麼都可以！」令甄珍開懷大笑。



當追求者是兄弟



在自傳中，甄珍提到生命中兩個男人謝賢、劉家昌，追求她的方法都好特別，美艷不可方物的她，外號「小淘氣」，愛玩愛閙，鍾意整蠱人，與合作的全是帥哥，秦漢、秦祥林，可是偏偏卻對愛情天生遲鈍，只是當人家是兄弟。



花花公子怕醜仔



當年她來香港宣傳電影，在導演李翰祥介紹下認識謝賢，謝賢對她一見鍾情，立即展開追求攻勢，用他的跑車載甄珍與甄媽媽出遊，不過甄珍只以為他是盡地主之誼，一點都沒有放在心上，之後謝賢追到去台灣，當時她在拍電影，傻傻的甄珍還以為謝賢來找導演李翰祥，因為他來到片場時只是遠遠向她打個招呼，沒有過來跟她多說幾句話，她也是後來才知謝賢這個外表風流不覊的花花公子帥哥，私底下是個怕醜仔，不懂表達愛意，直至謝賢去台灣拍《緹縈》約她吃飯、看電影，兩人熟絡了，但都仍未拍拖，終於等到甄珍來香港拍電影，謝賢才鼓起勇氣拖她手仔，真情告白！



劉家昌情傷入院



而劉家昌早在甄珍15歲加入國聯電影公司時，已對她展開追求，每年約她一次出來，去跳舞、去遊車河，但之後總是冇下文，有一次甄珍在拍戲，被劉家昌叫了出來，突然在她臉上錫咗一啖，然後又走咗去，怪怪的方式都令她不知對方真假。直至她嫁給謝賢後，劉家昌大受剌激，病倒入院，要生要死，又用計人海戰術，力追甄珍，搞出個三角戀來，當年哄動整個華人影壇。



對於謝賢的支持，如今兩人都是單身，會否又再走在一起？甄珍說：「我們曾經做過夫妻，他一直對我很好，大家現在是好朋友，況且彼此年紀已大，希望健健康康安度晚年，大家有時候互相照顧，就是這樣已而。」



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