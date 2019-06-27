半年前遭馬蓉嚇暈！王寶強母親病逝今日出殯

去年12月，內地演員王寶強的前妻馬蓉，持剪刀進入王寶強家中，雙方發生沖突馬蓉還嚇暈了王寶強的母親，二人如今雖已離婚，但王寶強與母親感情更好，然而王母近日因腦瘤去世，今日出殯的視頻中，見現場送別的村民人山人海，孝子王寶強更以白布遮面痛哭被攙扶着，出殯時家人抱着王寶強母親的照片走在前頭，而王寶強因為失聲痛哭難以行走，在家人的攙扶下才跟隨著親人一起上墳。



王寶強透過工作室公布王媽媽去世的消息：「寶強媽媽因病去世，並於今日出殯。不願因此事叨擾網友，希望可以安靜處理家事。感謝親朋好友、父老鄉親，感謝大家對老人家和寶強的關心！」



王寶強身邊的友人稱，他不願因此事騷擾網友，希望可以安靜處理家事，感謝親朋好友、父老鄉親，感謝大家對老人家的關心，不過，其友人卻透露，王母去世後，王寶強曾聯系前妻馬蓉，希望把孩子帶回老家送奶奶一程，但未獲回應，可是今天馬蓉拍得帶着女兒現身北京機場前往廣州。



王寶強出身農村，雖然拍電影讓他一躍成為了娛樂裏的名人，然而回到老家農村裏王寶強還是那個淳樸的孩子，王寶強從小就孝順父母，靠拍戲賺錢之後，給父母在老家翻蓋了一套新的房子，更會對父老鄉親鄰居們伸出自己的援助之手，頗受村民歡迎。



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