小齊上海突擊撐場！Pink Lady千嬅被嚇到傻

楊千嬅在上海為其9月7日巡演舉行發布會，粉紅Look現身的她，獲好友任賢齊捧着蛋糕神秘撐場，令她大吃一驚，她十分感謝小齊的支持，並笑說：「小齊義蓋雲天，無言感激！」



因為丈夫丁子高是上海人，千嬅這位上海媳婦對於「回家」也格外期待，雖然距離上海站演出還有2個多月，但她已經急不及待為上海站精心設計。席間主辦方邀請到上海的中廚點心大師教她整上海點心「八寶飯」的做法，她笑說：「今天回家可以給老公露一手了。」不少歌迷也來到發布會現場，他們為偶像送上心意小籠包，粉絲更即場餵小籠包給她吃，令她好吃到停不了口。



千嬅說：「這麼多年，許多歌迷都希望能近距離看到我的音樂現場。這是第一次，我會拿出百分百的表演給大家。」 她也希望到內地至全球各地演唱自己的歌曲，無論是粵語歌還是國語歌，或是自己演唱的經典影視主題歌，亦或是自己喜愛的別的歌手的經典曲目。



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