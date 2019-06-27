楊明被指食軟飯！莊思明心痛：佢冇用過我錢

有指藝人楊明「進駐」拿督千金女友莊思明（Lisa）的豪宅，暗示男方因女方而富貴，今日Lisa就在IG發長文去為男友辯護及澄清。Lisa稱自己生活並非無憂：「我知道自己係比較幸運因為我可以有地方住所以我好感恩，但我都要努力工作賺錢去支持我平時嘅起居飲食同生活，以及減輕家人嘅負擔，我唔係大家口中嗰啲唔使做都唔使憂嘅人。」她強調楊明亦從未「食軟飯」，拍拖三年來對方從未用過自己一分一毫，自己的開銷反而有時會由楊明埋單：「我可以好肯定咁話畀大家聽楊明冇用過我一分一毫，反而調番轉，我買衫褲鞋襪，甚至連去超級市場買屋企日用品嘅所有錢都係楊明畀，因為佢同我講照顧另一半係男人嘅責任。」



Lisa認為有關傳聞抹煞了男友多年來對工作的努力，為對方因自己而受委屈感到得心痛：「希望大家以後可以對佢公平啲，唔好再抹殺佢為自己事業付出嘅努力！多謝大家願意花時間讀完呢篇咁長嘅文字，希望大家以後唔好再冤枉佢，睇住佢因為我而要受三年委屈我好心痛！」

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