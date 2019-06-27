《衝鋒隊2019》停拍！林夏薇：有收到通知

有見目前香港警民關係緊張，由方力申、林夏薇及海俊傑演出的無綫網劇《衝鋒隊2019》，傳出停拍消息，該劇監製李志倫（Jacky）回覆東網稱：「只係暫時停工，其他暫時冇回應！」問到是否因警民關係緊張所致，他則未有回應，而求證方力申（小方），他說：「今日監製已經回應有關衝鋒隊電視劇的事情，我沒有補充，等待公司進一步通知，謝謝！」據他所知，劇集只開了幾日，暫時的通知是延後。林夏薇則回應：「有收到公司通知暫時停，今日監製已回應有關衝鋒隊電視劇的事情，等待公司進一步通知，其他冇補充，Thank you。」



由於《衝》劇是無綫與警方合作拍攝，雙方高層甚至無綫行政總裁李寶安當日亦在場擔任主禮嘉賓，有關停拍傳聞，李寶安回覆東網說：「唔係永久停拍，只因呢個劇係需要警方協助和提供資料拍攝，而佢哋呢段時間正忙於處理警民嘅問題，冇額外人手指導我哋個劇拍攝，等佢哋回復正常就會再拍番。」

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