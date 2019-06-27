客串《愛．回家》獲好評！Bobby再拍無綫劇

藝人歐陽震華（Bobby）出席活動，席間分享養身之道。講到日前客串兩集《愛．回家之開心速遞》好評如潮，更有網民大讚好睇過台慶劇，他說：「唔好咁講，少食多滋味，啲人話我好演技，其實現場我要係咁忍笑，次次同群姐情深款款對望，側邊啲人都會喺度笑，唔知笑咩，古裝靚嘅定義，可能係群姐呢啲先靚，楊貴妃都係肥，愈肥愈好！」有參與編劇畀意見？他搖頭否認：「有咁大嘅編劇團隊，落足心機編，如果寫現實劇情就夾硬，講前三世就任寫，避開刻意、猥瑣就得。聽講珍姐（曾勵珍）好滿意，最緊要大家開心。（再拍？）要睇經理人公司放唔放人，好忙嘛，天熱驚中暑，嗰日未適應到開工、又要黐頭套拍通宵好辛苦，配合吓啦，但都唔排除有呢個可能，吊吓大家癮先！」



10月再拍無綫劇



他再自爆稍後10月會重返無綫拍攝時裝警匪劇，又自嘲不是無綫「親生仔」：「係野仔，所以通常食嘅嘢都係野生，對身體特別好。今次返去拍劇都好期待，都有一段時間冇做警察角色，可以再發揮，呢套戲係公司嘅重頭劇。」問跟哪位演員合作？他透露有萬綺雯、陳瀅、楊明和馬德鐘，唯獨是忘記最後一位女主角，問到是否群姐？他謂：「都好喎！可以同公司提議吓擺群姐落去，唔知處境劇放唔放人，可能群姐同萬綺雯爭我，我咩都知，就係唔知醜。」



對於有指他跟太太去海味店買補品，他說：「一個月食幾十萬冬蟲草，當飯食咩？唔係啦！我係去買煲湯材料，話我買冬蟲草、血燕，我連血燕都未見過，養生靠生活正常、飲食定時、睡眠充足。（又話你瑤柱當零食？）梗係講笑，老人家教落買瑤柱係要試少少，睇吓有冇渣，唔係食個啲養命，邊有頂級養命法？」續笑嘲小時候好富貴，口痕的確當瑤柱、蝦米做零食，又指若要轉行會去賣海味：「報道一出啲瑤柱加咗價。」



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