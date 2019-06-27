【驚爆】四年情玩完！范冰冰宣布同李晨分手

驚爆！范冰冰與李晨宣布分手！「晨冰」拍拖四年，於2015年5月20日公開戀情，當時李晨在微博貼上情侶裝以「我們」來宣布戀情，成為一時佳話。即使冰冰去年捲入逃稅風波，李晨一直不離不棄，可是二人最終未能共患難到老，冰冰今日突然宣布分手，她發文：「人的一生可能會經歷各種告别，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。我們不再是我們，我們依然是我們。」



李晨隨後轉發：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恒的。我們不再是我們，我們依然是我們。」



校啱Timing 分手幾個月



「晨冰戀」用「我們」開始，以「我們」作結，實在令人惋惜。據消息人士指，二人已分手幾個月，一直等冰冰的逃稅風波冷卻才公布。直到今日，「雙宋」宣布分手，他們希望焦點不只是落在自己身上，所以才選擇今天宣布分手，原來今次「我們」的分手書，早已預備好呢！



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