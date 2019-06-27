好爸爸中港忙拍劇　黃祥興聚天倫：好充實

藝人黃祥興最近連續接拍兩套劇，一套是內地網劇《快樂520》，另一套是TVB的劇集《網絡騙案》，忙得不可開交！原本內地網劇是在一月開拍，但延至五月初才開機，結果與TVB的《網絡騙案》時間重疊，他說：「《快樂520》係我第一套內地拍攝嘅網劇，今次係一個好機會、好角色、題材好新鮮，因為係歌舞劇，當中有好多80年代嘅經典金曲，觀眾會有共鳴。」而在《網絡騙案》中，他與高海寧合演夫婦，遇上網絡騙案導致感情發生糾紛！



雖然忙碌，但黃祥興不忘抽時間陪伴子女，在父親節當日，他不用開工，即專程從內地趕返港聚天倫，雖然很疲累，但很開心：「當日朝早先同小朋友去生日派對，之後到科學園踩單車，晚上去咗合適小朋友嘅餐廳食飯，全日都非常充實！」



問孩子可會因為父親要出埠開工而扭計？黃祥興稱讚子女懂事，加上定時會視象通話，所以問題不大，而他每次從外地回來都會買玩具、零食送給他們。



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