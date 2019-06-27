范冰冰唔畀張鈞甯爬頭嫁　隨時自打嘴巴

范冰冰宣布與李晨分手，四年終告玩完。其實冰冰在2017年9月生日時，接受李晨求婚，當時就預約「伴娘名單」，包括合作《武媚娘傳奇》而結為閨蜜的張鈞甯，對此張鈞甯即說：「一直知道他們會結婚，但真正求婚是看微博才知道。」



張鈞甯亦第一時間傳訊給姊妹恭喜：「妞，恭喜呀，超級替你開心。」冰冰竟回：「不准比我早結婚。」張鈞甯回應道：「你放心我還早。」如今「晨冰戀」玩完，相信張鈞甯得悉好姊妹分手一事定當感慨萬分！而台灣女星林心如得知冰冰、李晨分手一事，驚訝直喊：「我也不知道，我也是看到報道才知道，非常驚訝！」



據范冰冰與李晨圈內共同好友透露，指二人其實很愛對方，但李晨個性溫文儒雅，是個斯文暖男，很安靜，和冰冰完全不同，而冰冰則是以霸氣來掩飾自己的脆弱，個性大相徑庭，如果要繼續走下去，勢必有一人要犧牲自己，來成就對方，最終分手告吹，好友嘆說二人雖然受傷，但「不愛了就是不愛了」。

---------------

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。