張馨予出軌　李晨遇上范冰冰

范冰冰與李晨先後在微博發文「我們不再是我們，我們依然是我們」宣布分手。回顧一下李晨的情路，他早在2017年就向冰冰求婚成功，李晨如今正式與女友分手，引發網友熱議。



在冰冰之前，李晨曾有五段公開的戀情。



李晨出道後最早傳出戀情，是在1997年拍攝電視劇《十七歲不哭》後，與劇中飾演岳曉丹一角的牛萌萌傳出緋聞。這段年少戀情最終無疾而終。2008年，李晨與李小璐因共同拍攝電影《桃花運》而感情升溫，成為戀人。據爆料，兩人當時感情很好，李晨曾在腿上紋下「璐」字示愛。不過最終二人還是分手了。與李小璐分手後，李晨曾與迪麗娜爾公布戀情，也曾與趙卓娜因錄製綜藝目《為愛向前沖》而有緋聞傳出。



而最引人關注的，是與張馨予的戀情。2012年8月23日，農歷七夕情人節，李晨在微博高調認愛張馨予，告白稱：「今後，天涯海角，有我相伴。」張馨予隨後也在微博給出愛的回應。2013年9月10日，張馨予發出一封分手聲明，解釋與李晨分手原委。張馨予在微博中表示自己是個壞女人，李晨是個好男人，「是我配不上他的好」。不過，之後二人頻頻被爆出秘密復合。



2015年，在李晨和冰冰宣布戀情後，疑似張馨予好友在微博發聲稱「范冰冰插足張馨予與李晨」。這位張馨予好友表示李晨和張馨予直到2014年10月都在一起，李晨一度買鑽戒準備向張馨予求婚，但被冰冰插足。之後李晨在微博發文為范冰冰正名。李晨表示「在我知道張小姐出軌的那一刻，我和她就結束了，我最大的回報就是遇到了冰冰。」



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