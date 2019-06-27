放長線釣大魚！鄺潔楹承認與追求者了解中

「仙氣女神」鄺潔楹（Judy）有份參與無綫新節目《8個香港》，Judy表示：「一開始知道監製搵我時好開心，因為佢同我講我喺節目負責飲飲食食、玩同打卡，開正我個瓣。」平日她好鍾意四圍搵一些得意的地方、新餐廳，甚至她主動向節目組提供一些資料，她笑說：「本身有間餐廳我自己都好想去，有次放假特登去，點知撞正佢休息，好開心可以借工作機會將嗰間餐廳包起之餘，仲試晒餐廳裏面咁多唔同口味嘢。」



望與前輩合作



她還自爆拍攝時被導演鬧她不准再「偷食」，她說：「通常導演拍攝時會先拍咗食物嘅鏡頭先，之後先由我哋去試食，次次啲嘢熱辣辣送上嚟，但就不停影，冇得食好辛苦，試過有次我忍唔住偷食，就畀導演鬧咗一嘢，所以好深刻。」今次節目有八個女拍檔，但她主要跟陳詩欣、陳約臨，她說：「本身都有少少期待可以同杜如風、譚玉瑛佢哋一齊拍一個環節，因為大家冇合作過，而且覺得跟唔同年紀嘅人合作，會有唔同火花，又可以分享唔同經驗。」



追求者仍有待觀察



Judy坦言平日工作忙比較少時間陪家人，所以今個暑假她有一個空檔，已計劃好全家一齊到泰國旅行，她說：「因為玩完我又要出埠拍旅遊節目同廣告。」之前她透露有追求者正在觀察中，問到進展，她笑說：「都係咁上下，如果我拍拖都係講求長遠，要放長線了解嗰個人係咪對我真心，係咪100%對我好，所以仲係了解中。」



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