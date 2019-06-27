煲片新模式！秋生激讚《淪落人》登陸myTV Gold

無綫繼年前推行OTT myTV SUPER大受歡迎後，今年再下一城推出myTV Gold，並已於4月1日正式啟動，觀眾每月只需$148便可以觀賞，盡覽體育、紀實、電影與劇集娛樂等精彩節目內容。喜歡睇本土電影的觀眾，還可以留意Golden Scene點播區，內裏提供本土及海外電影點播，網羅世界各地得獎及參展作品，提供多元化電影選擇。



傷殘主僕情 突破千萬票房



其中最受關注，相信必是電影《淪落人》將安排於今年11月在Golden Scene點播區上架！該片由新進導演陳小娟執導、影帝黃秋生及菲籍女演員Crisel Consunji主演，李璨琛與葉童參演，監製陳果則以客串身份亮相。電影講述男主角因工傷坐輪椅，與照顧他的外傭之間的生活故事，由於內容夠貼地加上秋生精湛演技，令無數觀眾感動落淚，上映兩周票房已衝破千萬！該片今年橫掃各大電影頒獎禮，包括早前於《第38屆香港電影金像獎》中，秋生、Crisel與陳小娟分別以大熱姿態奪得「最佳男主角」、「最佳新演員」及「最佳新晉導演」，可謂名利雙收。



當初以零片酬接拍該片的秋生曾表示，即使自己產量不多，寧願向老闆楊受成借錢度日，也要堅持接想拍的戲種，今次全因被陳小娟的古仔感動，沒料該片會有如此收成，連奪多個影帝殊榮，更在《第21屆意大利烏甸尼遠東電影節》榮獲傑出成就金桑獎，電影還為他帶來數十萬分紅，絕對是始料不及。



如今該片登陸myTV Gold內的Golden Scene專區，秋生連聲讚好：「依家嘅科技已經改變咗大眾嘅消費！」居港逾10年的影壇新丁Crisel，雖然未曾當過外傭，但能從300多位試鏡的菲律賓人中突圍而出，把外傭一角發揮得淋漓盡致，全因於大學修讀法律時曾跟外傭互動，早已把角色影子勾畫於腦海中，贏得獎項全不意外。



導演：係好多影迷嘅福音



至於憑《淪落人》一片成名的陳小娟，直言與秋生、Crisel及葉童等合作愉快，不諱言下部作品仍在構思創作階段，待劇本完成後才想演員班底。外間想原班人馬再合作，小娟雖保留神秘感，但對於觀眾可以從新平台重溫眾人精彩演出，她高興說：「恭喜myTV Gold推出Golden Scene專區，相信係好多影迷們嘅福音，好開心呢部作品可以有一個新渠道接觸到觀眾，希望之前錯過我哋正式上映嘅朋友、想重溫嘅觀眾，都可以方便喺屋企同親朋好友一齊睇呢部電影。」



海外猛片任你「點」



《奇蹟補習社》由有村架純、伊藤淳史與野村周平主演，故事改編自日本真人真事暢銷小說《後段班辣妹應屆考上慶應大學的故事》，講述學業成績全級最差的高中少女沙也加努力向上，爭取入讀全日本最高學府慶應大學的奮鬥歷程，幽默搞笑之餘， 其毅力亦感動人心。



《幸福路上》由台星桂綸鎂、魏德聖聲演，故事講述小琪生於蔣介石逝世當日，成長過程正是台灣社會經歷最劇烈轉變的時期。成長路上，小琪一步步走上當初沒預期的路，走到人生的樽頸，此時因外婆去世而重返老家，回首童年過程中， 慢慢思索自己走過的路……



《東京小屋》由日星松隆子、黑木華、妻夫木聰主演，講述二戰前，年輕的多紀離鄉別井到東京市郊一間小屋打工，侍候女主人時子一家，卻發現時子背着丈夫跟僱員板倉發展婚外情。60年後，年老的多紀在外甥健史的鼓勵下，把她一生的故事與東京小屋的回憶一一寫下來。



余香凝為角色犧牲素顏



除了《淪落人》等電影外，一班影壇生力軍主演的優質電影都可以在「myTV Gold」睇到！由余香凝、谷祖琳及岑珈其主演的《非同凡響》，今年於金像獎入圍「最佳女主角」及「最佳原創歌曲」，口碑相當之好。余香凝亦指該片由拍攝到宣傳，大家都非常努力，台前幕後都是不計收穫盡力去做，希望拍出一部令觀眾感動的電影，如今電影能有多一個平台讓觀眾收看，當然十分高興。講到在該片以素顏上陣，余香凝笑言當時一口答應：「作為演員乜嘢都要試，最緊要將劇本角色做到最好，其他嘢冇乜所謂。」



另一部由蘇麗珊、吳肇軒主演的《逆向誘拐》則是懸疑電影，兩人繼《哪一天我們會飛》後再合作，默契十足。他們拍攝《逆》片時花了不少心思，在戲院上映時更不斷往謝票，希望從中聽到觀眾的意見。影片上映時話題性十足，是一部令觀眾有所思考的電影。



薛凱琪港女談情



Golden Scene點播區內提供多套本土、題材貼地的電影供觀眾欣賞，包括《狂舞派》、《點對點》與《分手說愛你》等，其中以顏卓靈及蔡瀚億（Babyjohn）主演的《狂舞派》最受本地觀眾喜愛，電影更贏得多個獎項！除了Babyjohn贏得2014年香港電影金像獎「最佳新演員」外，導演黃修平亦贏得「新晉導演」，兩人於影壇開展演藝事業新里程。

至於《點對點》則是無綫「暖男」陳豪重返影壇之作，猶記得當年他的「爛仔」形象深刻， 直至參演劇集後形象入屋成為「暖男」，此片有種久違了的清新本土氣息；另一套由薛凱琪擔演的《分手說愛你》，港女80後的愛情故事充分體現香港情懷的愛情觀，令觀眾很有共鳴。



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