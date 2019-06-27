姚羽嘉入圍港姐覆試　吳岱融提名評價高

香港小姐日前舉行首輪面試，據知已有不少佳麗陸續收到入圍覆試通知。20歲的姚羽嘉（Nicole）當日表現出色，據其身邊好友透露她亦已收到大會進入覆試的通知，她亦表現得有信心成功入圍。畢業於北京舞蹈學院、挾着「章子怡師妹」之名的她，明天（28日）會在北京出席畢業禮，稍後返港進行覆試。另外，其社交網亦上載了她早前到韓國著名的舞蹈工作室1MILLION DANCE STUDIO進行特訓的相片，她表示對舞蹈有濃厚興趣，希望能增值自己做到盡善盡美，但她亦留言表示因太專注上堂而未有結識到男朋友。



吳岱融大讚跳舞叻



另外，Nicole的提名人吳岱融對她亦有很高的評價，表示對方是他好朋友的女兒，所以幫手提名，吳岱融表示：「佢跳舞非常好。（向你請教入娛樂圈意見？）依家啲資訊又咁發達，後生女啲知識都高過你啦。」



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