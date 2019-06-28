同遊俄國片段曝光！祖兒楊政龍愛到日日見

單身了一段日子的樂壇天后容祖兒被爆已有新歡，對象正是她唱片老闆楊受成的兒子楊政龍（Alex），據知祖兒跟Alex去年在俄羅斯舉行世界盃期間種下情根，多得老友謝霆鋒做「月老」牽線，令姊弟戀一撻即着，已秘戀4個月。一段絕密短片首度曝光，見到祖兒跟Alex和霆鋒三人在俄羅斯街頭即興起舞，由祖兒這個勁舞Dacing Queen親自教舞，平日Cool到爆的霆鋒撥行大葵扇陪住兩人癲，當時兩人朝夕對相，感情一下子升溫，隨着兩人愈行愈近，愛火漸濃。



知情者表示祖兒跟Alex在公在私，幾乎個個星期都見面，有時一星期見足幾日，兩人在朋友間的聚會，每次都熱情咁攬頭攬頸，朋友們都見慣不怪，甚至覺得兩人Sweet到爆，大家都在心中暗暗歡喜，因為戥兩人開心，祖兒甚至放下天后身段，不用工作時會陪Alex在家中打機。祖兒老闆英皇集團主席楊受成一直都當正她是女一樣看待，聽聞當初聽到兒子Alex跟祖兒盛傳拍拖，他都忍不住笑笑口，而楊生從來不會干涉兒女的感情事，擺明對兩人的戀情開綠燈。不過兩人為保愛苗，不想影響雙方的事業，堅持低調戀情。

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