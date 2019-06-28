同蘇慧恩變組合？蔣嘉瑩簽約再戰樂壇

歌手蘇慧恩舉行音樂會，獲男友擔當琴手，蔣嘉瑩到場支持，而梁奕藍、梁皓婷就擔任嘉賓。蘇慧恩及蔣嘉瑩一同受訪，蘇慧恩表示繼上年11月後再開騷：「嚟緊同梁奕藍有個音樂劇，今晚當係預演先。」她又開心獲男友彈琴伴奏，但有點不開心是媽咪扭親手未能到場支持：「每次我有公開活動屋企人都會嚟支持，但今次係屋企人唯一一次嚟唔到。」



但蘇慧恩開心透露蔣嘉瑩剛簽約加盟同公司：「我細個好鍾意佢首《假如真的再有約會》，希望有機會同佢合唱，想好似鄭融同連詩雅咁拍住開騷，由我之前做500人嘅場，叨佢光去到1、2千人嘅場就好開心。」蔣嘉瑩笑言：「跟住遲啲上埋紅館。」蔣嘉瑩透露剛剛簽約公司，問到為何會突然簽約重返幕前？她表示：「其實我冇真正離開過樂壇，只係一直物色合作夥伴，機緣巧合下撞番前經理人Apple姐（劉麗萍），見番面大家一拍即合，佢又過咗嚟呢間公司。（你有冇咩條件？）冇㗎，因為我唔係全職，屋企都有小朋友要照顧，主要想開心、舒服同享受，有個平台唱歌畀大家聽。」她又笑言公司有一班靚女，可組巨型女子組合。



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