打到周身傷！陳鈺芸恨奪拳王螢幕初吻

武打女星陳鈺芸（JuJu）有份拍攝電影《九龍不敗》，她在戲中飾演UFC拳王Anderson Silva的太太，並跟張晉有兩場大型對打戲，JuJu自言能跟自己兩大偶像合作，大感榮幸。她表示凡是拳迷，冇人不識Anderson Silva，自己亦是對方的小粉絲：「今次係佢嘅銀幕處女作，可以做到佢太太，我覺得好開心。（有冇親熱場面？）最多都係攬攬同情深對望，今次冇錫錫，有我都唔介意，想攞佢嘅螢幕初吻，哈哈！」



講到武打場面，JuJu稱其中一場打戲中，跟張晉由屋村打到上輕鐵，單是拍這場戲已拍了兩星期，還搭建了一個一比一的輕鐵車廂，和動用大型起重機，成本不菲，她說：「我同張晉都打到周身瘀晒，張晉隻手仲起晒水泡，因為我哋都唔錫身，大家又識功夫，所以唔會就住就住。車廂空間狹窄，又多動作，動作設計董瑋即場加咗鋼管舞嘅動作畀我哋，好多動作都係即場設計，我哋即場學，事前冇排練。」JuJu稱張晉多年前曾拍過由JuJu未婚夫司徒永華執導的電影，當年張晉拍戲拍到斷骨也沒告訴劇組：「最近張晉見到我未婚夫先講起呢件事，我哋先知佢當年受過傷，佢真係個好演員，有型又有魅力。」

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