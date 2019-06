唔使修圖　楊丞琳靠好姊妹秒變Model身材

台灣女星楊丞琳(Rainie)出道時係4 in Love組合嘅成員,雖然組合已經解散咗,但成員之間仲保持非常友好嘅關係,Rainie同另外兩位成員張棋惠、黃小柔直頭係閨密,三人經常聚會,呢日佢哋又有甜品聚會,仲開心合照,Rainie留言話:「姐妹聚會。聊好聊滿,因為她們今天不用太早去接小孩~耶!哈哈哈愛妳們~」網民就問Rainie幾時加入人妻人母行列?而張棋惠亦有留言,話呢個長達五個小時嘅聚會係簡單的幸福,仲話佢哋依家係「3 in love」,唔知3 in love有冇機會再推出新歌呢?



之後Rainie再甫出幾張單人相,張張都影到有模特兒嘅修長身材,佢話:「有個會拍照的朋友真的好棒,完全不需要後製把身形拉長,直接變身名模身材~謝謝掌鏡人用愛拍攝,Love u。」而呢一位影相咁叻嘅朋友就係佢嘅好姊妹張棋惠!



