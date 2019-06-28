唔使修圖　楊丞琳靠好姊妹秒變Model身材

台灣女星楊丞琳（Rainie）出道時係4 in Love組合嘅成員，雖然組合已經解散咗，但成員之間仲保持非常友好嘅關係，Rainie同另外兩位成員張棋惠、黃小柔直頭係閨密，三人經常聚會，呢日佢哋又有甜品聚會，仲開心合照，Rainie留言話：「姐妹聚會。聊好聊滿，因為她們今天不用太早去接小孩～耶！哈哈哈愛妳們～」網民就問Rainie幾時加入人妻人母行列？而張棋惠亦有留言，話呢個長達五個小時嘅聚會係簡單的幸福，仲話佢哋依家係「3 in love」，唔知3 in love有冇機會再推出新歌呢？



之後Rainie再甫出幾張單人相，張張都影到有模特兒嘅修長身材，佢話：「有個會拍照的朋友真的好棒，完全不需要後製把身形拉長，直接變身名模身材～謝謝掌鏡人用愛拍攝，Love u。」而呢一位影相咁叻嘅朋友就係佢嘅好姊妹張棋惠！



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