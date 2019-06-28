當年唔識感恩　何雁詩潛水兩年再出新歌

歌手何雁詩的新歌《包庇》今日（28號）推出，等了兩年終於有新歌推出，她興奮表示：「已經兩年啦，我形容自己好似一路潛咗水，依家終於趷番個頭出嚟，希望今次首歌有好啲成績。」她坦言過去兩年工作不是特別多，她學咗好多唱歌技巧去準備自己，她希望做得更好，對所屬的星夢唱片公司簽了很多女歌手，她知道競爭一定大，但覺得良性競爭是好事，她說：「以前我唱多幾首劇集嘅時候，唔係太識得感恩，依家反而知道每一首歌都唔係咁容易，我希望每一首都唱得最好最好，將自己最好嘅一面呈現畀觀眾聽。」



最近何雁詩重操故業再次執球桿打高爾夫球，她表示做歌手、演員比打高爾夫球難，挑戰性也大，因為顧及不單止是自己的表演，即使平日出街行步路都要留心，她說：「打波都可以休息抖吓，但做藝人時刻要小心，顧好自己嘅形象，呢樣嘢我仲學習緊，（有諗過放棄專注打波？）咁又唔得，學我爹哋咁講，做咩都唔可以半桶水，我喺呢行都十年，唔應該一遇到難關，就話轉行放棄，如果係咁冇一個行業會做得好，我學咗十年嘢，只係剛上完小學，希望上到中學大學成績會更好。」



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