戲假情真？呂佳容嫌棄陳偉霆對粉絲太好

內地女星呂佳容有「男神收割機」之稱，被她吻過的男神不計其數，她稱對螢幕初吻的對手明道完全沒感覺，就大讚影帝謝君豪接吻技巧高超。對於緋聞男友陳偉霆，她直言喜歡暖男，對方太cool，並非自己杯茶。



對於被指是「男神收割機」，呂佳容笑言也是從網上看到，才驚覺吻過這麼多人。其螢幕初吻的對手是台灣男星明道，她稱當年對方要求加吻戲：「還說這個場口要吻三次，我說我可以，我都不敢講話，因為當年只是新人。（很難忘？）不會，我對他沒有feel。」



接吻激讚謝君豪



而在芸芸對手中，呂佳容點名稱讚影帝謝君豪是個接吻高手：「我們拍過激吻戲，他很會帶你入戲，很會吻，技巧很好，我們拍完接吻場面，工作人員還鼓掌叫好。」



呂佳容與陳偉霆（William）在劇集《緣來幸福》合作時，有傳戲假情真，她認為這只是粉絲想像出來：「我跟他在劇中飾演情侶，同一個劇組住在同一酒店三個月，有時會一起吃個飯，但他當時有女朋友，傳出來就變得很尷尬。」問到William是否其男神？她直言：「他很帥，但太cool，我喜歡溫暖的男生，而他很大男人主義，他對粉絲比對我好。」講到感情生活，呂佳容笑言談戀愛是她的興趣，不過對結婚卻沒多想，自言跟其主演的新劇《親愛的婚姻》中的角色相似，有點恐婚。



花錢踏康城紅氈



另外，呂佳容最近在微博自認花錢走康城的紅地氈，她說：「今年也有人叫我花錢走紅地氈，但我沒有去，沒有作品去行紅地氈，真的很尷尬。其實去年我只是勉強去，因為如果其他人去，你不去，感覺是你的地位不夠，不去也不成。」強調下次會帶着自己的作品，名正言順再踏康城紅地氈。



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